Formula 1 GP Francia | il risultato delle Qualifiche | Charles Leclerc in pole position

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 23 luglio 2022)1 Gran Premio, ilsuperterminate da pochissimo. Show pazzesco in pista, Ferrari in splendida forma! Tutto pronto per il dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di1: il circus si sposta in. L’ondata di calore africano si sta abbattendo anche nel territorio francese: la temperatura dell’aria è folle, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.