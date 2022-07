Cuba indirà un referendum per i matrimoni gay e la maternità surrogata | «Un momento emozionante per tutto il popolo»

(Di sabato 23 luglio 2022) Il 25 settembre potrebbe essere una data cruciale per il diritto della famiglia a. I cittadini sono chiamati a votare per il«vincolante» che porterebbe alla legalizzazione delo tra persone dello stesso sesso e della. «La decisione finale sarà lasciata nelle mani del», ha detto Homero Acosta, segretario dell’Assemblea nazionale (il Parlamentono): «Siamo convinti che a tempo debito la maggioranza delno appoggerà questo codice rivoluzionario, inclusivo e democratico». Come riportato dall’agenzia di stampa Latinoamericana Prensa Latina, La domanda alla quale dovranno rispondere ini è: “Siete d’accordo con il Codice della famiglia?”. Se più del 50% ...

