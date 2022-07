Campagna elettorale in agosto e lo zelante Tg2 regala subito minuti a Salvini e Meloni ma poi

alessioviola : 23 settembre, Salvini chiude campagna elettorale. - elio_vito : È iniziata la campagna elettorale della coalizione di destra-destra: Berlusconi fa le stesse promesse del secolo sc… - sbonaccini : Berlusconi promette un milione di nuovi alberi all'anno. Deve essersi ispirato all'Emilia-Romagna. Qui già pianta… - Simone172019 : @strange_days_82 Si chiama informazione fuorviante ...La7 RAI3 Mentana,Formigli,Gruber, Fazio,Annunziata....hanno… - luigirandisi2 : @GiorgiaMeloni Certamente da condannare punire e mandare a casa ma Lei in questa campagna elettorale e per questa I… -

RaiNews

Tutti al mare No, in. E gli esperti già si dividono: verranno penalizzati i tribuni alla Grillo e Salvini in unaadesso e dopo il trauma della dipartita di Draghi perché gli ...... e l'impegno a piantare un milione di alberi l'anno La repentina caduta del governo Draghi le la corsa al voto ha catapultato i partiti nell'arco di poche ore nel pieno della. ... Crisi politica, è già campagna elettorale. Manovre e scintille tra i partiti. Grillo difende il M5S Poche poltrone, poco tempo e tanti aspiranti candidati. L’estate elettorale mette sotto stress i partiti e li costringe a metabolizzare in fretta e furia la grande slavina che ha archiviato il governo ...I prossimi due mesi di campagna elettorale saranno caldissimi e gli equilibri tra i partiti potrebbero cambiare ...