Caldo record | invasione di cavallette | zecche e zanzare Miani Sima | In arrivo nuove epidemie

(Di sabato 23 luglio 2022) Gli eventi di questa estate, con temperature, siccità estrema, cedimenti di montagne e incendi che divampano in tutta la penisola ci dimostrano ancora una volta che il collasso degli ecosistemi non sarà graduale ma repentino, senza darci il tempo di dibattere per altri decenni quando sarà il caso di abbandonare le fonti fossili che sono causa delle emissioni climalteranti, con effetti disastrosi sul clima e sulla salute delle popolazioni. Lo affermano gli esperti della Società italiana di medicina ambientale (). “L’aumento delle temperature estive, con l’allungamento dei periodi torridi (una volta limitati alle prime tre settimane di Agosto), è causa di incendi, ma anche di anomalad’insetti qualitigri”, spiega il presidente Alessandro ...

Agenzia_Ansa : 'Viste le temperature estreme raggiunte quest'anno, i dati ci fanno ritenere che nel 2022 avremo un eccesso di mort… - Agenzia_Ansa : Temperature record in Italia, problemi persino sulle rotaie. Deraglia un treno a La Spezia, rallenta la metro 2 a M… - ignaziocorrao : ???Chiara Cadeddu, docente di Igiene e medicina preventiva della Cattolica e coordinatrice del dossier 'Il cambiamen… - vivereitalia : Siccità e caldo record, l'allarme degli agricoltori: 'Perso 50% della produzione' - mayfrayn67 : RT @Mad_inside96: Voi continuate pure a negare il #CambiamentoClimatico , intanto si continuano a registrare temperature da record . ?? #cal… -

Tra gli effetti deltorrido anche il rallentamento dei treni della linea 2 della Metropolitana milanese imposto dai protocolli di sicurezza. Nel porto di La Spezia un locomotore è deragliato ...Weekend conin tutta Italia . T emperature oltre la norma, con picchi di 40 gradi in Pianura Padana e nelle zone interne del Centro - Sud . Ilrisulta intenso anche di notte (specie all'interno ...Gli eventi di questa estate, con temperature record, siccità estrema, cedimenti di montagne e incendi che divampano in tutta la penisola ci dimostrano ancora una volta che il collasso degli ecosistemi ...