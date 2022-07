Calcio: Milan. Giroud e Krunic non bastano, Zalaegerszegi vince 3 - 2 (Di sabato 23 luglio 2022) Campioni d'Italia sconfitti in Ungheria, deludono le seconde linee ZALAEGERSZEG (UNGHERIA) - Passo falso per il Milan in Ungheria nel secondo test estivo di preparazione alla prossima stagione. I ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) Campioni d'Italia sconfitti in Ungheria, deludono le seconde linee ZALAEGERSZEG (UNGHERIA) - Passo falso per ilin Ungheria nel secondo test estivo di preparazione alla prossima stagione. I ...

Gazzetta_it : De Ketelaere, è stallo. E ora il Milan trema - sportface2016 : #Milan, avvio shock in amichevole e tris ungherese: i tifosi non ci stanno, 'Svegliatevi sul mercato, ma con chi st… - Gazzetta_it : Milan, stallo per De Ketelaere. Ecco i due nomi del piano alternativo - CorSport : #ZTEMilan 3-2: avvio shock, poi #Giroud e #Krunic sfiorano la rimonta ? - xShaadowne : RT @sportface2016: #Milan, avvio shock in amichevole e tris ungherese: i tifosi non ci stanno, 'Svegliatevi sul mercato, ma con chi stiamo… -