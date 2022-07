Berrettini batte anche Thiem e va in finale a Gstaad (Di sabato 23 luglio 2022) Gstaad (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini non si ferma e prenota un posto in finale allo “Swiss Open Gstaad”, Atp 250 da 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il 26enne romano, numero 15 del mondo e secondo favorito del seeding, supera anche Dominic Thiem per 6-1 6-4 dopo un’ora e 17 minuti di gioco e sfiderà per il titolo Casper Ruud. “Sono davvero contento della mia prestazione – ha commentato a fine incontro Berrettini – Sapevo che dovevo giocare il mio miglior tennis per batterlo. Penso che in generale il mio gioco abbia funzionato abbastanza bene, sia al servizio che in risposta, sono stato aggressivo, non gli ho dato il tempo di giocare come piace a lui e questa è stata la ... Leggi su ildenaro (Di sabato 23 luglio 2022)(SVIZZERA) (ITALPRESS) – Matteonon si ferma e prenota un posto inallo “Swiss Open”, Atp 250 da 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il 26enne romano, numero 15 del mondo e secondo favorito del seeding, superaDominicper 6-1 6-4 dopo un’ora e 17 minuti di gioco e sfiderà per il titolo Casper Ruud. “Sono davvero contento della mia prestazione – ha commentato a fine incontro– Sapevo che dovevo giocare il mio miglior tennis perrlo. Penso che in generale il mio gioco abbia funzionato abbastanza bene, sia al servizio che in risposta, sono stato aggressivo, non gli ho dato il tempo di giocare come piace a lui e questa è stata la ...

