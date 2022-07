Beach volley | World Tour 2022 Agadir Doppia coppia azzurra agli ottavi di finale

(Di sabato 23 luglio 2022) Si dimezza il contingente italiano nel Challenge del circuito mondiale in programma adin Marocco che oggi vivrà le fasi decisive con la disputa die quarti di. Restano in corsadiRossi/Carambula in campo maschile e Menegatti/Gottardi in campo femminile mentre chiudono al 19mo posto con due sconfitte e un po’ di rimpianti Bianchin/Scampoli tra le donne e Windisch/Dal Corso tra gli uomini. Rossi/Carambula dopo aver travolto i padroni di casa Saber/El Gharouti in semidel girone, nellahanno ritrovato una delle coppie battute nel girone del Mondiale di Roma, i fratelli argentini Capogrosso/Capogrosso. Partenza a razzo per Rossi/Carambula che sono scattati avanti 7-2 e poi hanno vinto 21-15 gestendo al ...

Si è conclusa la prima giornata del torneo " Challenge " del BPT 2022 di beach volley in corso di svolgamento ad Agadir (Marocco). Dopo le qualifiche di ieri, quest'oggi ha preso il via il tabellone principale che ha visto la presenza di quattro coppie azzurre.