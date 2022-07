Atletica Mondiali di Eugene 2022: Iapichino fuori per pochi centimetri dalla finale nel salto in lungo (Di sabato 23 luglio 2022) Larissa Iapichino ha chiuso in 14esima posizione le qualificazioni del salto in lungo dei Mondiali di Eugene 2022. L’azzurra quindi manca per poco l’ingresso in finale, in programma nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 luglio. Il salto migliore dell’italiana, dopo due nulli, è stato il terzo, in cui ha fatto segnare la misura di 6.60. L’ultima qualificata, la brasiliana Oro Melo ha saltato 6.64, dunque la Iapichino per soli 4 centimetri non ha centrato la finale. La migliore delle qualificazioni è stata la statunitense Burks, prima con 6.86, davanti alla tedesca Mihambo e alla nigeriana Brume. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Larissaha chiuso in 14esima posizione le qualificazioni delindeidi. L’azzurra quindi manca per poco l’ingresso in, in programma nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 luglio. Ilmigliore dell’italiana, dopo due nulli, è stato il terzo, in cui ha fatto segnare la misura di 6.60. L’ultima qualificata, la brasiliana Oro Melo ha saltato 6.64, dunque laper soli 4non ha centrato la. La migliore delle qualificazioni è stata la statunitense Burks, prima con 6.86, davanti alla tedesca Mihambo e alla nigeriana Brume. SportFace.

