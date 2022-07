Albino | malore alla guida | l’elicottero atterra sulla provinciale

(Di sabato 23 luglio 2022). Perde il controllo dell’auto a causa di une finisce contro un altro mezzo. L’incidente si è verificato sabato intorno alle 13strada671 all’altezza di. Una donna di 60 anni si è sentita malee non è più riuscita a controllare l’autoquale viaggiava finendo contro un’altra vettura che proveniva nella direzione opposta. Gli automobilisti che transitavano in quel punto hanno subito chiamato il 112 e sul posto sono giunti l’elisoccorso e tre ambulanze che hanno prestato le prime cure ai feriti. Per consentire le manovre di soccorso il tratto di strada che porta verso l’uscita di Cene sud è stato chiuso e il traffico deviato. La donna è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale San ...

