Valeria Marini alla fine conferma: è fidanzata con Eddy e l’ha messo anche a dieta (Di venerdì 22 luglio 2022) Questa volta Valeria Marini spera davvero sia quella giusta, l’ha detto anche altre volte ma adesso è fidanzata con Eddy Siniscalchi e di lui parla come non aveva mai fatto. Ci ha messo un po’ Valeria Marini prima di ammettere che è di nuovo innamorata, che ha un nuovo compagno e che crede ancora nell’amore. l’ha confidato a Novella 2000 e ha anche aggiunto dei dettagli. Lui ha 35 anni, Valeria Marini più di qualcuno in più ma è la showgirl che l’ha messo a dieta, è lei che l’ha reso stellare anche fisicamente. Usa queste parole e nel descrivere com’è davvero il suo fidanzato non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 22 luglio 2022) Questa voltaspera davvero sia quella giusta,dettoaltre volte ma adesso èconSiniscalchi e di lui parla come non aveva mai fatto. Ci haun po’prima di ammettere che è di nuovo innamorata, che ha un nuovo compagno e che crede ancora nell’amore.confidato a Novella 2000 e haaggiunto dei dettagli. Lui ha 35 anni,più di qualcuno in più ma è la showgirl che, è lei chereso stellarefisicamente. Usa queste parole e nel descrivere com’è davvero il suo fidanzato non ...

