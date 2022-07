Ucraina, intesa sul grano con Onu e Turchia. Ora tocca a Mosca. Via libera all’arrivo in Italia di quasi 1,2 mld di mais (Di venerdì 22 luglio 2022) Via libera all’arrivo in Italia di quasi 1,2 miliardi di chili di mais per l’alimentazione animale, grano tenero per la panificazione e olio di girasole dall’Ucraina grazie all’accordo sulle esportazioni di cereali ed altri prodotti alimentari raggiunto tra Kiev e Mosca. E’ quanto stima la Coldiretti nel commentare positivamente gli effetti della firma dell’accordo raggiunto tra Nazioni Unite, Turchia, Ucraina e Russia per assicurare i traffici commerciali nei porti del Mar Nero, sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero 2021. Per ora, come riporta il media ucraino Strana.ua (ripresa anche da Tass) è stata l’Ucraina a firmare la sua parte dell’accordo sul grano con la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 luglio 2022) Viaindi1,2 miliardi di chili diper l’alimentazione animale,tenero per la panificazione e olio di girasole dall’grazie all’accordo sulle esportazioni di cereali ed altri prodotti alimentari raggiunto tra Kiev e. E’ quanto stima la Coldiretti nel commentare positivamente gli effetti della firma dell’accordo raggiunto tra Nazioni Unite,e Russia per assicurare i traffici commerciali nei porti del Mar Nero, sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero 2021. Per ora, come riporta il media ucraino Strana.ua (ripresa anche da Tass) è stata l’a firmare la sua parte dell’accordo sulcon la ...

