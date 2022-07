Billa42_ : Tripoli: scontri tra le fazioni rivali, diversi morti - Alma92069865 : RT @pietrogranero: TRIPOLI NEL CAOS Scontri a Tripoli e carrarmati sulle strade. Ricordiamo che la Libia è un nostro fornitore di gas (orm… - silvano46 : RT @askanews_ita: Almeno 10 morti e 29 feriti negli scontri a #Tripoli #Libia - valentinadigrav : RT @LaStampa: Libia, scontri a Tripoli: tra le 10 vittime anche un bambino - askanews_ita : Almeno 10 morti e 29 feriti negli scontri a #Tripoli #Libia -

Si riaccendono gliin Libia e il bilancio è pesante: 10 morti negliavvenuti nelle ultime ore atra diverse milizie. Lo riferisce l'agenzia di stampa turca Anadolu, secondo cui nella zona di al - Sabaa, nella parte occidentale della capitale libica, si ...Resta alta la tensione nella capitale della Libiadopo glitra milizie che hanno in primo tempo interessato il quartiere di Al Farnaj e che si sono poi estesi anche alla zona dell'aeroporto di Mitiga che è stato chiuso per sicurezza. ...Almeno quattro persone, tra cui un bambino, sono state uccise nelle ultime ore a Tripoli, capitale della Libia, in scontri tra milizie in guerra, nel contesto di un’accresciuta tensione per ...Scontri in corso a Tripoli. Tre morti nella capitale mentre i combattimenti infiammano nuovamente la Libia (ancora senza un governo) ...