Tour de France 2022, tutte le classifiche: Jonas Vingegaard veste anche la maglia a pois dopo 19 tappe (Di venerdì 22 luglio 2022) La frazione Castelnau Magnoac-Cahors, di 188.3 km, è stata la diciannovesima del Tour de France 2022 di ciclismo su strada: si è trattato di una tappa che ha premiato il Francese Christophe Laporte e non sono cambiati i leader delle quattro principali classifiche individuali. Jonas Vingegaard veste anche la maglia a pois. CLASSIFICA GENERALE 19A TAPPA Tour DE France 2022 1 Vingegaard Jonas Jumbo-Visma 75:45:39 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 3:26 3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 8:00 4 GAUDU David Groupama – FDJ 11:05 5 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 13:35 6 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux ...

ilpost : Il secondo in classifica al Tour de France è scivolato in discesa, il primo lo ha aspettato - RaiNews : Splendida immagine al #TourdeFrance: Pogacar e Vingegaard duellano sui Pirenei, lo sloveno cade e la maglia gialla… - Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Tour de France, Laporte anticipa la volata. Vince un altro uomo di Vingegaard che resta in giallo - SpazioCiclismo : Andiamo a scoprire insieme i protagonisti in positivo e in negativo della tappa odierna del #TDF2022 -