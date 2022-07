Teme di perdere la borsa di studio, giovane universitario si toglie la vita (Di venerdì 22 luglio 2022) Temeva probabilmente di non riuscire a rispettare il programma degli esami annuali al corso di Medicina in inglese all’Università di Pavia, perdendo così il diritto alla borsa di studio e il posto... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 22 luglio 2022)va probabilmente di non riuscire a rispettare il programma degli esami annuali al corso di Medicina in inglese all’Università di Pavia, perdendo così il diritto alladie il posto...

