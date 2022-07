Taxi fuori dal DDL Concorrenza, ancora una volta hanno vinto i tassisti (Di venerdì 22 luglio 2022) Le agitazioni, i blocchi e gli scioperi delle ultime settimane hanno avuto, per l’ennesima volta, l’effetto desiderato: i tassisti possono esultare, L’articolo 10 relativo ad auto bianche ed Ncc verrà stralciato dal DDL Concorrenza. L’idea di promuovere la Concorrenza “anche in sede di conferimento delle licenze” e l’indicazione di dover adeguare l’offerta dei loro servizi “mediante l’uso di applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti”, ovvero app come Uber e Lyft, esce dunque dall’agenda del Decreto. Vince il centrodestra Inieme ai tassisti festeggia l’intero centrodestra che sui Taxi, come in precedenza sui balneari, ha condotto una vera e propria battaglia che alla fine ha fatto indispettire pure ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 luglio 2022) Le agitazioni, i blocchi e gli scioperi delle ultime settimaneavuto, per l’ennesima, l’effetto desiderato: ipossono esultare, L’articolo 10 relativo ad auto bianche ed Ncc verrà stralciato dal DDL. L’idea di promuovere la“anche in sede di conferimento delle licenze” e l’indicazione di dover adeguare l’offerta dei loro servizi “mediante l’uso di applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti”, ovvero app come Uber e Lyft, esce dunque dall’agenda del Decreto. Vince il centrodestra Inieme aifesteggia l’intero centrodestra che sui, come in precedenza sui balneari, ha condotto una vera e propria battaglia che alla fine ha fatto indispettire pure ...

