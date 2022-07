Storia di Miro - Un podcast non binario | puntata 7

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 22 luglio 2022) Ilentra nel vivo del suo terzo capitolo: Il nuovo me.finalmente, si appresta a cambiare il proprio corpo con un'operazione chirurgica per avvicinarsi al suo aspetto ideale e all'idea non binaria di sé che ha imparato a conoscere e, in qualche modo, ad assecondare. Lo seguiamo live in questo viaggio di rinascita nei giorni e nelle ore che precedono l'intervento