Scherma Mondiali Il Cairo 2022, Errigo dopo l'oro nel fioretto a squadre: "Stiamo tornando" (Di venerdì 22 luglio 2022) "E' sempre molto bello. Siamo state brave, non è scontato arrivare da favorite e confermare il risultato". Arianna Errigo commenta così la medaglia d'oro conquistata nel fioretto femminile a squadre ai Mondiali del Cairo. "Penso che tutte noi dovremo confermarci, non è scontato da qui a Parigi – aggiunge l'azzurra -. A novembre riprenderanno le gare e tutte pensiamo di dover dare il meglio per cercare di prenderci quel posto. Se lo meriteremo saremo noi ad andare a Parigi. Siamo contente di essere tornate numero uno al mondo, erano un po' di anni non eravamo in vetta e l'abbiamo confermato ad una manifestazione come il Mondiale" Sull'assenza della Russia: "Prima della finale abbiamo detto 'peccato non ci sia la Russia', quando tiriamo così non dobbiamo avere paura di nessuno. Sono contenta di aver ...

Agenzia_Ansa : Medaglia d'oro per le azzurre del fioretto ai Mondiali di scherma in corso al Cairo. Arianna Errigo, Alice Volpi, M… - Coninews : E SONO CINQUE! ????? Le spadiste Rossella #Fiamingo, Mara #Navarria, Alberta #Santuccio e Federica #Isola conquistan… - Federscherma : Mondiali Cairo 2022 - È OROOOOOOO ???? Le fiorettiste azzurre tornano sul tetto del mondo battendo gli USA in finale… - sacspo : RT @Agenzia_Ansa: Medaglia d'oro per le azzurre del fioretto ai Mondiali di scherma in corso al Cairo. Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina… - FCatarella13 : RT @Federscherma: Mondiali Cairo 2022 - È ARGENTO ?? Gli spadisti azzurri chiudono al secondo posto dopo una tiratissima finale con la Fran… -