Roma, arrestato pericoloso rapinatore: colpi-lampo armato fino ai denti, in manette 26enne (Di venerdì 22 luglio 2022) Aveva messo a segno più rapine, sempre con lo stesso modus operandi. Perché cambiavano le zone, da Frosinone a Roma, ma non certo il suo obiettivo: mettere a segno più colpi possibili. Così giovane, ma già malvivente e ricercato, almeno fino a questa mattina quando, poco prima delle 10, gli agenti della Polizia Giudiziaria del Commissariato San Basilio, lo hanno rintracciato e arrestato. Dopo giorni di continue ricerche. arrestato rapinatore a San Basilio Questa mattina, alle 9.53, il personale della Polizia Giudiziaria del Commissariato San Basilio ha provveduto al fermo del rapinatore, armato e giudicato 'molto pericoloso'. Lui, un marocchino classe 1996, si era reso autore di vari eventi criminosi e rapine, tra Frosinone e ...

