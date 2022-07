Non vedete più Google Pay? Lo ha sostituito Google Wallet (Di venerdì 22 luglio 2022) Non trovate più Google Pay tra le vostre applicazioni? Tranquilli, ha solo cambiato nome in Google Wallet. Se non è avvenuto già in automatico, potete procedere ad aggiornare l’app di Google Pay per vedere le modifiche apportate, anche in Italia. Il portafoglio del colosso di Mountain View consente di avere sempre a portata di mano, oltre alle varie carte di credito e di debito, anche le chiavi digitali della propria automobile, le carte fedeltà, i biglietti, i pass, includendo il tutto direttamente da Gmail tramite l’opzione ‘Funzionalità intelligenti e personalizzazione in altri prodotti Google’. Google Pay ha visto cambiata anche l’interfaccia ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Non trovate piùtra le vostre applicazioni? Tranquilli, ha solo cambiato nome in. Se non è avvenuto già in automatico, potete procedere ad aggiornare l’app diper vedere le modifiche apportate, anche in Italia. Il portafoglio del colosso di Mountain View consente di avere sempre a portata di mano, oltre alle varie carte di credito e di debito, anche le chiavi digitali della propria automobile, le carte fedeltà, i biglietti, i pass, includendo il tutto direttamente da Gmail tramite l’opzione ‘Funzionalità intelligenti e personalizzazione in altri prodotti’.ha visto cambiata anche l’interfaccia ...

