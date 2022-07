Morìa di pesci nel Serio, centinaia in pochi metri: il video reportage (Di venerdì 22 luglio 2022) Seriate. Visto dal ponte di Seriate, più che un fiume pare una palude. E al desolante spettacolo offerto dalla siccità, se ne aggiunge adesso un altro: quello della Morìa di pesci. Basta addentrarsi tra la vegetazione che costeggia il fiume all’altezza dell’Oasi Verde per accorgersene. L’acqua ai bordi si è ritirata, lasciando spazio alle rocce sulle quali non è difficile scorgere la sagoma immobile di un pesce. Nello spazio di pochi metri se ne possono contare a centinaia, di piccole o medie dimensioni: muoiono velocemente tra le pozze a causa dell’acqua stagnante, del poco ossigeno e delle alte temperature. Se lo spettacolo in acqua è angosciante, non migliora guardando a riva: plastiche, vetro e cartacce deturpano il paesaggio. Tra i resti di un bivacco, spunta persino la carcassa deforme di una ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 22 luglio 2022) Seriate. Visto dal ponte di Seriate, più che un fiume pare una palude. E al desolante spettacolo offerto dalla siccità, se ne aggiunge adesso un altro: quello delladi. Basta addentrarsi tra la vegetazione che costeggia il fiume all’altezza dell’Oasi Verde per accorgersene. L’acqua ai bordi si è ritirata, lasciando spazio alle rocce sulle quali non è difficile scorgere la sagoma immobile di un pesce. Nello spazio dise ne possono contare a, di piccole o medie dimensioni: muoiono velocemente tra le pozze a causa dell’acqua stagnante, del poco ossigeno e delle alte temperature. Se lo spettacolo in acqua è angosciante, non migliora guardando a riva: plastiche, vetro e cartacce deturpano il paesaggio. Tra i resti di un bivacco, spunta persino la carcassa deforme di una ...

