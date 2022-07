Milan | TMW | “Interesse concreto per Frattesi dal Sassuolo”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 22 luglio 2022)- Ilcontinua il suo precampionato, giornata di lavoro duro per gli uomini di Stefano Pioli in vista dei prossimi impegni in amichevole. Apparsi in forma smagliante Giroud e soprattutto Ante Rebic. Maldini e Massara continuano il mercato in entrata, i dirigenti rossoneri sono tornati dal blitz da esito non ancora del tutto positivo in Belgio per De Keteleare. Nel frattempo si lavora per il centrocampista che deve sostituire il partito Kessiè. Rimane sempre viva la pista Renato Sanches che, aspetterà tutto questo weekend l’offerta del Psg. In caso di mancata offerta, il portoghese accetterà senza porsi problemi la destinazioneese, per una cifra vicina ai 18 milioni di euro. In caso saltasse questa trattativa, il nuovo nome per la mediana è quello di Davide, in forza ...