Make Me: "l'unico strumento in Europa per una concreta ed efficace inclusione lavorativa delle persone disabili"

Roma, 22 luglio 2022. "I dati statistici evidenziano la disarmante incapacità italiana circa l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, su 100 persone di 15-64 anni che, pur avendo limitazioni nelle funzioni motorie e/o sensoriali essenziali nella vita quotidiana oppure disturbi intellettivi o del comportamento, sono comunque abili al lavoro, solo 35,8 risultano essere occupati", spiega Michele Collini, Amministratore Delegato di Tener-a-mente Srl SB, società che detiene il progetto Make Me.

