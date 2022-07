LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: terzetto in fuga, 30” sul gruppo maglia gialla (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51 Ora c’è un uomo della Lotto-Soudal a fare l’andatura in gruppo. 16.49 25” di vantaggio per Alexis Gougeard (B&B Hotels), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) e Fred Wright (Bahrain-Victorious). 16.47 Si stacca nuovamente Mads Pedersen (Trek-Segafredo), che ha speso troppo per rientrare dopo quel ‘ventaglio’ di qualche chilometro fa. 16.46 Problema meccanico per Kamil Gradek (Bahrain-Victorious), che sostituisce la ruota e si rimette in marcia. Siamo in una fase di leggera salita. 16.44 Ma a spendere più energie è la TotalEnergies con Pierre LaTour: Peter Sagan crede in una vittoria, è un arrivo molto adatto a lui. 20 chilometri al traguardo. 16.41 Anche la Lotto-Soudal e la Alpecin-Deceuninck si aggiungono a dar manforte all’inseguimento, lavorando per Caleb Ewan e Jasper ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.51 Ora c’è un uomo della Lotto-Soudal a fare l’andatura in. 16.49 25” di vantaggio per Alexis Gougeard (B&B Hotels), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) e Fred Wright (Bahrain-Victorious). 16.47 Si stacca nuovamente Mads Pedersen (Trek-Segafredo), che ha speso troppo per rientrare dopo quel ‘ventaglio’ di qualche chilometro fa. 16.46 Problema meccanico per Kamil Gradek (Bahrain-Victorious), che sostituisce la ruota e si rimette in marcia. Siamo in una fase di leggera salita. 16.44 Ma a spendere più energie è la TotalEnergies con Pierre La: Peter Sagan crede in una vittoria, è un arrivo molto adatto a lui. 20 chilometri al traguardo. 16.41 Anche la Lotto-Soudal e la Alpecin-Deceuninck si aggiungono a dar manforte all’inseguimento, lavorando per Caleb Ewan e Jasper ...

