Lecce-Francavilla 1-0: tabellino e marcatori amichevole 2022 (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Lecce batte 1-0 la Virtus Francavilla nel primo test dopo la fine del ritiro in Trentino. Poche occasioni nel corso del primo tempo. La curiosità sui nuovi acquisti è tutta su Colombo che ha l’occasione più nitida della prima frazione di gioco con un tiro sugli sviluppi di una mischia in area: palla alta. Al 45? altra chance: Askildsen colpisce di testa su punizione di Strefezza: la sfera termina sopra la traversa. A sbloccare il match ci pensa Gonzalez che di testa impreziosisce uno splendido cross di Frabotta e firma l’1-0 definitivo. Nel finale Rodriguez colpisce la traversa su assist di Gendrey. Virtus Francavilla: Avella, Idda (41’st Delvino), Miceli (20’st Solcia), Caporale, Carella (41’st Vaugh), Tchetchuoua, Risolo (1’st Mastropietro), Pierno, Murilo (20’st Di Marco), Patierno (1’st Ekuban), Maiorino (1’st Perez). A ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilbatte 1-0 la Virtusnel primo test dopo la fine del ritiro in Trentino. Poche occasioni nel corso del primo tempo. La curiosità sui nuovi acquisti è tutta su Colombo che ha l’occasione più nitida della prima frazione di gioco con un tiro sugli sviluppi di una mischia in area: palla alta. Al 45? altra chance: Askildsen colpisce di testa su punizione di Strefezza: la sfera termina sopra la traversa. A sbloccare il match ci pensa Gonzalez che di testa impreziosisce uno splendido cross di Frabotta e firma l’1-0 definitivo. Nel finale Rodriguez colpisce la traversa su assist di Gendrey. Virtus: Avella, Idda (41’st Delvino), Miceli (20’st Solcia), Caporale, Carella (41’st Vaugh), Tchetchuoua, Risolo (1’st Mastropietro), Pierno, Murilo (20’st Di Marco), Patierno (1’st Ekuban), Maiorino (1’st Perez). A ...

