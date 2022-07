Kim Min-Jae verso le visite mediche con il Napoli: cifre e ultimi dettagli (Di venerdì 22 luglio 2022) Sembra ormai arrivata ad una svolta la trattativa per il difensore centrale che andrà a sostituire Kalidou Koulibaly: si tratta del sudcoreano Kim Min-Jae del Fenerbahçe. Il Napoli ha sciolto quasi tutti i nodi per giungere ad un accordo definitivo e alla firma del contratto e restano ormai solo piccole differenze da limare. Kim Min-Jae Napoli (Getty Images) Il ds Cristiano Giuntoli ha chiarito al club turco che detiene il cartellino del calciatore che pagherà interamente la clausola rescissoria da 20 milioni. L’ultimo dettaglio che deve essere definito tra il Napoli e il calciatore a sua volta è proprio l’inserimento di una clausola da almeno 40 milioni. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea, inoltre, il fatto che al giocatore verrà proposto un contratto fino al ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 22 luglio 2022) Sembra ormai arrivata ad una svolta la trattativa per il difensore centrale che andrà a sostituire Kalidou Koulibaly: si tratta del sudcoreano Kim Min-Jae del Fenerbahçe. Ilha sciolto quasi tutti i nodi per giungere ad un accordo definitivo e alla firma del contratto e restano ormai solo piccole differenze da limare. Kim Min-Jae(Getty Images) Il ds Cristiano Giuntoli ha chiarito al club turco che detiene il cartellino del calciatore che pagherà interamente la clausola rescissoria da 20 milioni. L’ultimoo che deve essere definito tra ile il calciatore a sua volta è proprio l’inserimento di una clausola da almeno 40 milioni. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea, inoltre, il fatto che al giocatore verrà proposto un contratto fino al ...

