Juventus, Allegri: "Abbiamo il dovere di vincere lo Scudetto" (Di venerdì 22 luglio 2022) L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato durante la conferenza a Las Vegas prima della partita contro il Chivas. Juventus, Allegri: "Sono arrivati giocatori importanti" L'allenatore toscano ha parlato cosi degli obbiettivi stagionali: "La Juventus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi, quest'estate sono arrivati giocatori importanti, alcuni d'esperienza e altri giovani, inoltre è il secondo anno quindi partiamo già da una buona base. Dopo essere rimasti un anno senza trofei, per la prima volta in dieci anni, Abbiamo il dovere di vincere lo Scudetto". Sui nuovi acquisti: "Di Maria e Pogbasono straordinari, Abbiamo un giovane come Gatti e poi ci sono altri giovani che devo

