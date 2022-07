Joao Pedro saluta Cagliari con una lettera | «Difficile trovare le parole | soltanto noi sappiamo il nostro legame»

(Di venerdì 22 luglio 2022)lasciae approda al Fenerbahce: l’italo-brasilianola società e i tifosi con una lungalasciae approda al Fenerbahce: l’italo-brasilianola società e i tifosi con una lunga. «, È arrivato il momento dirci. Questae per te. Allora, avrei potuto scriverti un libro conperfette o dire un semplice GRAZIE, ma non basterebbe in questo momento. Perché èleper dirti quanto sei stata importante per me. È passato quasi un decennio, tanti e tanti ricordi e momenti indimenticabili. Abbiamo ...

marcoconterio : ?????? Tutto definito: Joao Pedro è un nuovo giocatore del #Fenerbahce. Chiusa adesso la trattativa per il triennale i… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @CagliariCalcio, @Joaopedrogalvao al @Fenerbahce: le cifre - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Ufficiale Joao Pedro al Fenerbahce Al Cagliari 5 milioni più 1 e mezzo di bonus #SkySport #SkyCalciomercato #JoaoPedro - CalcioNews24 : #JoaoPedro saluta il #Cagliari con un lettera lunghissima ?? - persemprecalcio : ?? #JoaoPedro si è lasciato ad andare ad un duro sfogo verso parte dei tifosi del #Cagliari, che ne hanno contestato… -

Commenta per primo L'attaccanteattraverso il proprio profilo Instagram ha voluto rispondere alle tante critiche ricevute in questi giorni per il suo addio al Cagliari : 'Rispetto e Onestà. Sono parole semplici che a ...Lui saluta con una lunga lettera, conclusa in sardo: "Nisciunus pensiri ci siat cosa prus manna de tui" Di: Redazione Sardegna Live Dopo otto annisaluta il Cagliari. Il capitano rossoblù ...Prime parole da nuovo giocatore del Fenerbahce per Joao Pedro che ha detto addio al Cagliari e firmato un triennale con i turchi: "Sono arrivato ...Joao Pedro, ormai ex attaccante del Cagliari, ha voluto rispondere alle critiche ricevute sui social con un post su Instagram ...