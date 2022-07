Il commento di Piero Pelù sulla crisi del Governo Draghi scatena gli hater | “Servo del sistema | co***one”

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 luglio 2022) Ladelnon ha conseguenze solamente sull’assetto politico, sull’economia e sull’orientamento dell’opinione pubblica del Paese: a farne le spese è anche, che solo per aver pubblicato un tweet criptico nelle stesse ore in cui il premier uscente era atteso al Colle, è stato sommerso da un’ondata di odio.del“Ci costerà carissimo”, si è limitato a scrivere il frontman dei Litfiba sui social. Un semplice testo a caratteri bianchi su sfondo nero, tuttavia, è stato sufficiente per attirare gli insultatori compulsivi. Il rocker fiorentino non mette parola su ciò che sta succedendo sotto il suo post. Nell’ultima ora ha aggiunto un ...