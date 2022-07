Gratta e vinci | va al bar dopo il turno di notte e vince 2 milioni di euro | ecco chi è il fortunato

infoitinterno : La Dea bendata bacia la Lombardia: vinti 2 milioni con un gratta e vinci - ChiamamiGG : @RoncoliLaura @AlessiaMorani Dai su vai a comprare qualche gratta e vinci o vai a giocare al bingo.. sia mai che ti rimane nulla. - lacittanews : Una vedova disabile aveva vinto mezzo milione di euro al Gratta e vinci: il fidanzato l'ha abbandonata fuggendo col… - lacittanews : Una vedova disabile aveva vinto mezzo milione di euro al Gratta e vinci: il fidanzato l'ha abbandonata fuggendo col… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Gratta e vinci da mezzo milione di euro: lo dà al fidanzato e lui fugge -

Dopo aver finito il turno di notte si è recato al bar Pit Stop di Poviglio, in provincia di Reggio Emilia , e la dea bendata lo ha ripagato. L'uomo ha deciso di acquistare un, un 'Miliardario Maxi', e ha vinto ben due milioni di euro . Leggi anche > Vedova disabilee vince mezzo milione di euro: il fidanzato fugge con il biglietto In questi giorni ...Una vedova disabile aveva vinto mezzo milione di euro al: il fidanzato l'ha abbandonata fuggendo col biglietto. Una vedova disabile vinse mezzo milione di euro al. Il fidanzato la abbandonò fuggendo via col biglietto. L'...L'uomo che nel 2016 sottrasse il biglietto vincente del Gratta e vinci è stato condannato a un anno di reclusione.Vincita record in Lombardia. Un fortunato giocatore ha staccato un biglietto "Gratta e Vinci" da 20 euro e ha vinto 2 milioni. Il tagliando fortunato appartiene alla serie "Maxi Miliardario" ed è stat ...