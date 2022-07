Governo, Draghi scrive ai ministri: Nomine solo se strettamente necessarie, ogni iniziativa deve passare per la Presidenza (Di venerdì 22 luglio 2022) “Potrà procedersi soltanto a Nomine, designazioni e proposte strettamente necessarie perché vincolate nei tempi da leggi o regolamenti, ovvero derivanti da esigenze funzionali, non procrastinabili oltre i termini di soluzione della crisi, per assicurare pienezza e continuità all’azione amministrativa”. Lo si legge nelle direttive del presidente del Consiglio Mario Draghi ai componenti del Governo sul disbrigo degli affari correnti. “ogni nuova iniziativa in merito – viene precisato – dovrà essere preventivamente sottoposta all’assenso del presidente del Consiglio al fine di assicurare uniformità di comportamenti. Ciascun ministro dovrà curare che enti, aziende e società dipendenti, vigilati o direttamente controllati, si attengano agli anzidetti criteri, anche per ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 luglio 2022) “Potrà procedersi soltanto a, designazioni e proposteperché vincolate nei tempi da leggi o regolamenti, ovvero derivanti da esigenze funzionali, non procrastinabili oltre i termini di soluzione della crisi, per assicurare pienezza e continuità all’azione amministrativa”. Lo si legge nelle direttive del presidente del Consiglio Marioai componenti delsul disbrigo degli affari correnti. “nuovain merito – viene precisato – dovrà essere preventivamente sottoposta all’assenso del presidente del Consiglio al fine di assicurare uniformità di comportamenti. Ciascun ministro dovrà curare che enti, aziende e società dipendenti, vigilati o direttamente controllati, si attengano agli anzidetti criteri, anche per ...

