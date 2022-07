F1, risultati e classifica prove libere 2 GP Francia 2022: Sainz il più veloce davanti a Leclerc (Di venerdì 22 luglio 2022) Carlos Sainz è il più veloce al termine delle prove libere 2 del GP di Francia 2022 a Le Castellet, dodicesimo appuntamento del Mondiale della Formula 1. Doppietta Ferrari in queste FP2 in cui emerge l’ottima velocità del Cavallino nella simulazione qualifica (lo spagnolo in 1.32.527 davanti di un decimo rispetto al monegasco), in cui sembra in difficoltà la Red Bul, che invece nel passo gara appare meglio bilanciata dei rivali. Terzo tempo per Verstappen, solo decimo Perez, Russell quarto davanti a Hamilton. Prossimo appuntamento per le ore 13.00 di sabato 23 luglio con le prove libere 3, mentre le qualifiche saranno alle ore 16. Di seguito, i risultati della seconda sessione di ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Carlosè il piùal termine delle2 del GP dia Le Castellet, dodicesimo appuntamento del Mondiale della Formula 1. Doppietta Ferrari in queste FP2 in cui emerge l’ottima velocità del Cavallino nella simulazione qualifica (lo spagnolo in 1.32.527di un decimo rispetto al monegasco), in cui sembra in difficoltà la Red Bul, che invece nel passo gara appare meglio bilanciata dei rivali. Terzo tempo per Verstappen, solo decimo Perez, Russell quartoa Hamilton. Prossimo appuntamento per le ore 13.00 di sabato 23 luglio con le3, mentre le qualifiche saranno alle ore 16. Di seguito, idella seconda sessione di ...

