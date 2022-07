Dalmine, al via la prima fase dei lavori per la nuova dorsale del teleriscaldamento (Di venerdì 22 luglio 2022) Bergamo. Inizieranno il 25 luglio da Dalmine i lavori di estendimento della dorsale del teleriscaldamento prevista dal progetto Bergamo + Green e che collegherà l’impianto di trattamento rifiuti REA Dalmine e il polo di produzione del teleriscaldamento di via Goltara a Bergamo. A partire dall’ultima settimana di luglio 2022 infatti e fino al 11 settembre 2022 il tratto di SP 525 compreso tra via Dossi e viale Lombardia sarà chiuso al traffico. Il traffico in ambedue le direzioni verrà deviato lungo viale Lombardia, via Emilia, via Marche nel Comune di Dalmine e vicolo Chiuso, corso Italia nel Comune di Osio di Sopra per poi immettersi nuovamente sulla SP 525. La posa della tubazione di collegamento si svolgerà in più fasi di lavoro che interesseranno i ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 22 luglio 2022) Bergamo. Inizieranno il 25 luglio dadi estendimento delladelprevista dal progetto Bergamo + Green e che collegherà l’impianto di trattamento rifiuti REAe il polo di produzione deldi via Goltara a Bergamo. A partire dall’ultima settimana di luglio 2022 infatti e fino al 11 settembre 2022 il tratto di SP 525 compreso tra via Dossi e viale Lombardia sarà chiuso al traffico. Il traffico in ambedue le direzioni verrà deviato lungo viale Lombardia, via Emilia, via Marche nel Comune die vicolo Chiuso, corso Italia nel Comune di Osio di Sopra per poi immettersimente sulla SP 525. La posa della tubazione di collegamento si svolgerà in più fasi di lavoro che interesseranno i ...

