Charlize Theron: "Quella notte in cui mia madre ha ucciso mio padre davanti a me" (Di venerdì 22 luglio 2022) Bellissima, sensibile e talentuosa: Charlize Theron è una delle attrici più pagate al mondo, ma la sua storia sembra uscita da un film dell'orrore. Quando lei aveva solo quattordici anni e viveva ancora in Sudafrica, sua madre Gerda ha ucciso suo padre dopo l'ennesima lite furibonda. L'uomo era alcolizzato e incline agli scatti d'ira e alle violenze. Da anni rendeva difficile la vita della moglie e della figlia. Vi raccomandiamo... Lana Turner, salvata dalla figlia che uccise il compagno violento della madre La turbolenta vita amorosa della biondissima star del cinema, culminata nell'uccisione del suo gelosissimo compagno gangster per mano della figlia ... Mio ...

