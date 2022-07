Charlene di Monaco, l’abito indossato davanti al Papa nasconde un segreto: in pochi lo sanno (Di venerdì 22 luglio 2022) Charlene di Monaco è stata in visita dal Papa insieme ad Alberto. Dietro l’abito nero si nasconde un segreto. La principessa è stata protagonista insieme al marito di un’uscita pubblica. Non una qualunque ma una visita dal Papa Francesco. Charlene di Monaco-Altranotizia (fonte: Google)Charlene di Monaco è tornata finalmente a prendere parte alle uscite pubbliche. In compagnia di Alberto ha raggiunto il Vaticano per un colloquio privato con Papa Francesco. Si è presentata in abito nero come da protocollo ma il vestito nascondeva qualcosa di segreto. Di cosa si tratta? Charlene di Monaco in visita da ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 22 luglio 2022)diè stata in visita dalinsieme ad Alberto. Dietronero siun. La principessa è stata protagonista insieme al marito di un’uscita pubblica. Non una qualunque ma una visita dalFrancesco.di-Altranotizia (fonte: Google)diè tornata finalmente a prendere parte alle uscite pubbliche. In compagnia di Alberto ha raggiunto il Vaticano per un colloquio privato conFrancesco. Si è presentata in abito nero come da protocollo ma il vestitova qualcosa di. Di cosa si tratta?diin visita da ...

