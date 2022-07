Ancora un weekend all'insegna dei 40 gradi, poi possibili temporali (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - L'anticiclone africano 'Apocalisse4800' sta per raggiungere la sua massima potenza: a partire da oggi, e soprattutto nel corso del weekend, le temperature continueranno a salire vertiginosamente fino a toccare o sfiorare i fatidici 40 C su alcune zone della pianura Padana, come in Emilia, Veneto e bassa Lombardia. Farà caldissimo anche sulle regioni del centro Italia, con 37/39 C a Firenze, Roma, in Umbria, in molte zone della Sardegna e delle Marche e infine in Puglia (38 C attesi a Taranto e Foggia). Farà caldo anche di notte: i valori termici attorno alla mezzanotte potrebbero essere Ancora vicini ai 28/30 C. Secondo il sito 'www.iLMeteo.it' il fine settimana trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, ma avverte anche che sabato 23 potranno scoppiare alcuni forti temporali sui settori alpini, ... Leggi su agi (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - L'anticiclone africano 'Apocalisse4800' sta per raggiungere la sua massima potenza: a partire da oggi, e soprattutto nel corso del, le temperature continueranno a salire vertiginosamente fino a toccare o sfiorare i fatidici 40 C su alcune zone della pianura Padana, come in Emilia, Veneto e bassa Lombardia. Farà caldissimo anche sulle regioni del centro Italia, con 37/39 C a Firenze, Roma, in Umbria, in molte zone della Sardegna e delle Marche e infine in Puglia (38 C attesi a Taranto e Foggia). Farà caldo anche di notte: i valori termici attorno alla mezzanotte potrebbero esserevicini ai 28/30 C. Secondo il sito 'www.iLMeteo.it' il fine settimana trascorrerà all'di un ampio soleggiamento, ma avverte anche che sabato 23 potranno scoppiare alcuni fortisui settori alpini, ...

