Alice e Margherita | chi sono le figlie di Tullio Solenghi | “Le amo follemente”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 luglio 2022) Laura Fiandra,la moglie e ledel famoso attore comico. “Trasuda amore per tutti noi”, aveva raccontato tempo la dolce metà dello showman genovese. Dopo tanti anni insieme, la loro storia d’amore ha toccato livelli davvero invidiabili. L’intesa è massima e i gesti di affetto e interesse non mancano mai. Lo hanno dimostrato più volte, insieme, confermando una sintonia visibile a tutti. Nella vita privata l’attore è legato, ed è sposato da tantissimi anni con Laura Fiandra. Da questa lunghissima unionenate due. Le due ragazze non appartengono al mondo dello spettacolo ead ogni modo molto legate al loro papà. La ...