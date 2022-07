22 luglio … (Di venerdì 22 luglio 2022) Gli eventi datati 22 luglio Ieri abbiamo citato la classifica dei 100 di sempre del Genoa pubblicata su un numero del Guerin Sportivo nel 2014. Al 55° posto veniva posizionato il portiere Simone Braglia, uno dei protagonisti di quel Grifone che nel marzo ’92 divenne il primo club italiano ad espugnare Anfield. Nato il 22 luglio 1962, approdava a Pegli trentatré anni fa, con i rossoblù che erano tornati in Serie A dopo un lustro. Settantasette presenze nel massimo campionato, tutte tra i pali del ‘Vecchio Balordo’ (soprannome coniato da Gianni Brera) e 149 nel torneo cadetto con sei squadre diverse. Ha scritto il libro-intervista la porta di un calcio pulito. E oggi ne compie settanta il basco Agustin Gisasola, che con l’Athletic Bilbao ha conquistato un campionato e una Coppa del Re. Nel 1977 è stato finalista di Coppa Uefa contro la ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022) Gli eventi datati 22Ieri abbiamo citato la classifica dei 100 di sempre del Genoa pubblicata su un numero del Guerin Sportivo nel 2014. Al 55° posto veniva posizionato il portiere Simone Braglia, uno dei protagonisti di quel Grifone che nel marzo ’92 divenne il primo club italiano ad espugnare Anfield. Nato il 221962, approdava a Pegli trentatré anni fa, con i rossoblù che erano tornati in Serie A dopo un lustro. Settantasette presenze nel massimo campionato, tutte tra i pali del ‘Vecchio Balordo’ (soprannome coniato da Gianni Brera) e 149 nel torneo cadetto con sei squadre diverse. Ha scritto il libro-intervista la porta di un calcio pulito. E oggi ne compie settanta il basco Agustin Gisasola, che con l’Athletic Bilbao ha conquistato un campionato e una Coppa del Re. Nel 1977 è stato finalista di Coppa Uefa contro la ...

