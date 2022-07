Valencia, Gattuso: 'Mentirei se dicessi che non ho sofferto' (Di giovedì 21 luglio 2022) Valencia (Spagna) - Gattuso fa chiarezza , una volta per tutte. Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Valencia, "bersagliato" sui social per alcune sue vecchie dichiarazioni e accusato da molti ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 luglio 2022)(Spagna) -fa chiarezza , una volta per tutte. Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del, "bersagliato" sui social per alcune sue vecchie dichiarazioni e accusato da molti ...

AntoVitiello : #Castillejo sbarca a Valencia: 'Sono molto contento di essere qui. Già a gennaio sono stato a un passo e ho fatto t… - MCriscitiello : Esclusiva- Gattuso, contatto con Balotelli per portarlo a Valencia ma l’attaccante è ad un passo dal Sion… - CMondavio : RT @TheLazioZone: ??HYSAJ PRONTO A LASCIARE? Il Valencia sarebbe pronto a presentare un'offerta per il terzino albanese. In Spagna Hysaj la… - Luxgraph : Gattuso: 'Accusato ingiustamente, ma il Valencia non ci è cascato' - cn1926it : #Gattuso: “Lascio passare le cose dette anche se sono stato male, ho sofferto” -