Uomini e Donne Vittoria Deganello esce allo scoperto il calciatore Alessandro Murgia (Di giovedì 21 luglio 2022) Vittoria Deganello e il calciatore Alessandro Murgia hanno una relazione. A darne prova su Instagram è proprio l’influencer, che ha deciso di convidere, con un post, i momenti di relax con il suo nuovo fidanzato. Le foto immortalano un giro in bici a Madonna di Campiglio, in Trentino Alto Adige, in sua compagnia appaiono le Leggi su people24.myblog (Di giovedì 21 luglio 2022)e ilhanno una relazione. A darne prova su Instagram è proprio l’influencer, che ha deciso di convidere, con un post, i momenti di relax con il suo nuovo fidanzato. Le foto immortalano un giro in bici a Madonna di Campiglio, in Trentino Alto Adige, in sua compagnia appaiono le

Giorgiolaporta : Ecco una foto di ieri della folla di sostenitori di #Draghi. Ah no, scusate, questa è la piazza dei #NoGreenPass a… - EugenioGiani : Il fumo del devastante #incendio di #Massarosa pervade ancora buona parte della Toscana, ma attualmente le fiamme s… - lauraboldrini : Le donne, dice l’#Inps, guadagnano in media il 25% in meno degli uomini, contrariamente a quanto stabilito da Costi… - bafona54 : RT @adiafora_: In North Carolina hanno proposto la pena di morte per le donne che abortiscono (ma non per gli uomini che stuprano) e dopo q… - cambiomasonoio : RT @setidicessi: È che noi donne leggiamo gli uomini con i codici delle donne. E gli uomini leggono noi donne con i codici degli uomini. S… -