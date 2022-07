Un uomo è stato arrestato a Lecce perché diffondeva propaganda jihadista (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - diffondeva sul web propaganda jihadista e foto che lo ritraevano con il vessillo dell'Isis. La Polizia di stato di Lecce ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP di Lecce su richiesta della DDA della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 49enne cittadino albanese residente a Galatina, per il reato di "istigazione a delinquere e apologia, aggravati dalla finalità di terrorismo e dall'uso di strumenti informatici". L'attività d'indagine, coordinata dal Servizio per il Contrasto all'Estremismo e Terrorismo Esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha preso avvio nel 2018 a seguito di una segnalazione del comparto intelligence e avrebbe consentito di ricostruire il percorso di ... Leggi su agi (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI -sul webe foto che lo ritraevano con il vessillo dell'Isis. La Polizia didiha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP disu richiesta della DDA della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 49enne cittadino albanese residente a Galatina, per il reato di "istigazione a delinquere e apologia, aggravati dalla finalità di terrorismo e dall'uso di strumenti informatici". L'attività d'indagine, coordinata dal Servizio per il Contrasto all'Estremismo e Terrorismo Esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha preso avvio nel 2018 a seguito di una segnalazione del comparto intelligence e avrebbe consentito di ricostruire il percorso di ...

