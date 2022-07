(Di giovedì 21 luglio 2022) Kiev, 21 lug. (Adnkronos) - Lahaal 60% delle sue scorte di"ad". Lo ha detto il vice capo dell'Vadym Skibitsky, aggiungendo che, "come affermato dalla Federazione Russa, le scorte di sistemi missilistici Iskander e Kalibr, secondo i nostri calcoli, sono state utilizzate dal 55 al 60%". Secondo il dirigente dell', in dotazione all'esercito russo "restano grandi scorte di vecchiesovietiche, come i missili da crociera Kha-22, che sono già stati usati due volte dal territorio della Bielo, e altri missili da crociera, come gli Smerch e i razzi Uragan".

