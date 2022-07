Scherma, Mondiali 2022: l’Italia della spada femminile in Finale per l’oro! Vittoria all’ultima stoccata contro la Francia (Di giovedì 21 luglio 2022) Una Vittoria all’ultimo respiro e per questo ancora più bella. Sulla pedana de Il Cairo (Egitto), la squadra italiana di spada femminile ha centrato l’accesso alla Finale per l’oro nei Mondiali 2022 di Scherma. Federica Isola, Rossella Fiamingo e Mara Navarria hanno raggiunto questo traguardo, dimostrando carattere e decisione. La loro avventura, quest’oggi, era iniziata contro la Svizzera. Grazie a una Fiamingo particolarmente ispirata nei suoi primi due assalti (6-2 contro Laura Staehli e 5-2 contro Noemi Moeschlin), le spadiste nostrane sono riuscite a portarla a casa sullo score di 45-33. In semiFinale, a ostacolare il cammino c’erano le francesi e la posta in palio era decisamente alta. Un ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Unaall’ultimo respiro e per questo ancora più bella. Sulla pedana de Il Cairo (Egitto), la squadra italiana diha centrato l’accesso allaper l’oro neidi. Federica Isola, Rossella Fiamingo e Mara Navarria hanno raggiunto questo traguardo, dimostrando carattere e decisione. La loro avventura, quest’oggi, era iniziatala Svizzera. Grazie a una Fiamingo particolarmente ispirata nei suoi primi due assalti (6-2Laura Staehli e 5-2Noemi Moeschlin), le spadiste nostrane sono riuscite a portarla a casa sullo score di 45-33. In semi, a ostacolare il cammino c’erano le francesi e la posta in palio era decisamente alta. Un ...

Coninews : ARY D'ARGENTO ?? Sulla pedana dei Mondiali in corso di svolgimento a Il Cairo Arianna #Errigo conquista il secondo… - Eurosport_IT : ?? Mondiali Scherma 2022, le medaglie azzurre: ?? Rossella Fiamingo (Spada) ?? Arianna Errigo (Fioretto) ?? Tommaso M… - OA_Sport : #SCHERMA Le azzurre della spada raggiunto la Finale per l'oro a Il Cairo - usatoscherma : RT @ScMotorieSelmi: Mondiali scherma: spadiste e sciabolatori azzurri in semifinale - usatoscherma : RT @Federscherma: Mondiali Cairo 2022 - Le spadiste azzurre superano la Francia, volano in finale e ci regalano la quarta medaglia. Ore 17… -