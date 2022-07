“Ragazzi | che meraviglia” Alessia Marcuzzi | il bagno è vietato ai minori | il Senza veli fa impazzire tutti

“Ragazzi, che meraviglia”. Alessia Marcuzzi, il bagno è vietato ai minori: il topless fa impazzire tutti (Di giovedì 21 luglio 2022) Momento di rivalsa per Alessia Marcuzzi dopo un periodo nero, lavorativamente parlando. Ora la bella presentatrice ha deciso di riprendere in mano tutto, compreso il suo solito umorismo sui social. Alessia Marcuzzi in Senza veli in spiaggia: l’ex di Francesco Facchinetti si è fatta riprendere in mezzo al mare, mezza nuda, mentre balla dolcemente sulle note di “On the floor” di Jennifer Lopez. La conduttrice si è letteralmente lasciata trasportare dal ritmo della musica e del mare e ha ballato in completa libertà al chiaro di luna. E se si è fatta riprendere da qualcuno, poi è la stessa Marcuzzi che ha deciso di condividere il momento sui social. “Primo bagno a mezzanotte”, scrive Alessia, descrivendo alla perfezione il senso di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Momento di rivalsa perdopo un periodo nero, lavorativamente parlando. Ora la bella presentatrice ha deciso di riprendere in mano tutto, compreso il suo solito umorismo sui social.inin spiaggia: l’ex di Francesco Facchinetti si è fatta riprendere in mezzo al mare, mezza nuda, mentre balla dolcemente sulle note di “On the floor” di Jennifer Lopez. La conduttrice si è letteralmente lasciata trasportare dal ritmo della musica e del mare e ha ballato in completa libertà al chiaro di luna. E se si è fatta riprendere da qualcuno, poi è la stessache ha deciso di condividere il momento sui social. “Primoa mezzanotte”, scrive, descrivendo alla perfezione il senso di ...

