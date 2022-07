Ponticelli, due persone muoiono in un agguato: si costituisce un uomo (Di giovedì 21 luglio 2022) Cronaca di Napoli: al vaglio la posizione di un uomo che si è costituito dopo il duplice omicidio nel quartiere di Ponticelli. Ancora spari e sangue a Ponticelli, quartiere di Napoli Est, dove nella mattinata di ieri, mercoledì 20 luglio, sono stati uccisi in un appartamento Carlo Esposito (29 anni, ritenuto legato al clan De Leggi su 2anews (Di giovedì 21 luglio 2022) Cronaca di Napoli: al vaglio la posizione di unche si è costituito dopo il duplice omicidio nel quartiere di. Ancora spari e sangue a, quartiere di Napoli Est, dove nella mattinata di ieri, mercoledì 20 luglio, sono stati uccisi in un appartamento Carlo Esposito (29 anni, ritenuto legato al clan De

