Perché votare il 25 settembre non è un problema per gli ebrei. Parla Bendaud (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo la liquefazione di un governo e la prospettiva di elezioni imminenti ci si pongono sempre due ordini di interrogativi: i primi di carattere politico e i secondi – interconnessi – di carattere pratico. Stamattina le agenzie di stampa avevano rilanciato l'interrogativo che alcuni politici si erano posti circa l'opportunità di indire le votazioni il 25 settembre. Ossia in concomitanza con il capodanno ebraico. Dunque, si è detto, impedendo agli ebrei italiani osservanti, in Italia o immigrati in Israele e con cittadinanza italiana, di poter esercitare un diritto fondamentale. Sì Perché "durante Rosh haShana, vigono, per le persone osservanti, molte delle limitazioni che valgono per lo Shabbat, il sabato. Tra le quali non scrivere". A dirlo è Vittorio Robiati Bendaud saggista e coordinatore del tribunale rabbinico del ...

