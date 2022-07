Nuoto | Lorenzo Galossi | “Sono stupito da questo record negli 800 sl | non vedo l’ora di gareggiare negli Europei”

(Di giovedì 21 luglio 2022) E’ stata una chiusura ieri d’autore per, impegnato800 stile libero uomini dei Campionati italiani estivi didi scena nel Centro federale di Ostia. In una piscina particolarmente calda per le temperature roventi di questa estate, non era semplicespecialmente in una specialità che richiede fondo e resistenza., reduce già due ori e un argento ai recenti Eurojunior di Otopeni (Romania), ha saputo gestire alla perfezione la situazione, andando a prendere un titolo italiano significativo. Si parla di un classe 2006 che ha dato conferma delle sue eccellenti attitudini, considerando il crono realizzato: 7’46?28 demolendo il primati italiano “Ragazzi e Juniores” che lui stesso deteneva di 7’49?76. Una prestazione, quarta alltime ...

OA_Sport : #NUOTO Tutto l'entusiasmo nelle parole di Galossi dopo il successo negli 800 sl a Ostia: il classe 2006 è pronto pe… - infoitsport : Nuoto, Campionati italiani estivi 2022: Benedetta Pilato concede il bis, Lorenzo Galossi da record negli 800 sl! - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Ecco com'è andata la seconda giornata dei Campionati italiani estivi di nuoto ?????? #Nuoto | #Roma - Eurosport_IT : Ecco com'è andata la seconda giornata dei Campionati italiani estivi di nuoto ?????? #Nuoto | #Roma - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlbertoRazzetti #AriannaCastiglioni Nuoto, Campionati italiani estivi 2022: Benedetta Pilato c… -

, romano di Mentana, allenato all'Aniene da Christian Minotti, ex millecinquecentista, è l'ultimo uomo d'oro delazzurro, dai 200 agli 800 può segnare il futuro. 'Non immaginavo di ...Ha staccato il biglietto per le gare del Foro Italico nei 400 misti donne Sara Franceschi che, in 4:42.46, ha preceduto Giulia Vetrano (4:44.85) e Francesca Frescia (4:45.10). Da notare il ...E' stata una chiusura ieri d'autore per Lorenzo Galossi, impegnato negli 800 stile libero uomini dei Campionati italiani estivi di nuoto di scena nel Centro federale di Ostia. In una piscina particola ...Nuova avventura internazionale per Lorenzo Ballarati. Il giovane talento della Coser Aniene parteciperà agli Europei giovanili, in programma da domenica al 30 luglio a Banska, in Slovenia. Saranno qua ...