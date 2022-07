No! I dissalatori usati a Dubai non sono una “soluzione nascosta” alla siccità (Di giovedì 21 luglio 2022) Un post che circola su Facebook invita chi lo legge a riflettere, ponendolo di fronte all’efficacia dell’impianto di dissalazione e potabilizzazione dell’acqua di Dubai (costruito da un’impresa genovese), anche in condizioni di siccità più estreme di quelle italiane. Con un perentorio «svegliatevi boccaloni!», il post pare suggerire che i dissalatori siano la soluzione alla siccità che viene tenuta nascosta. Per chi ha fretta La dissalazione è una tecnica efficace per ottenere acqua potabile quando il territorio non offre risorse idriche sufficienti; Presenta però dei problemi, in primis di costi, e poi di smaltimento delle scorie. Analisi Nell’immagine condivisa si legge: «A Dubai la temperatura media è di 40° 20° in inverno. Eppure ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) Un post che circola su Facebook invita chi lo legge a riflettere, ponendolo di fronte all’efficacia dell’impianto di dissalazione e potabilizzazione dell’acqua di(costruito da un’impresa genovese), anche in condizioni dipiù estreme di quelle italiane. Con un perentorio «svegliatevi boccaloni!», il post pare suggerire che isiano lache viene tenuta. Per chi ha fretta La dissalazione è una tecnica efficace per ottenere acqua potabile quando il territorio non offre risorse idriche sufficienti; Presenta però dei problemi, in primis di costi, e poi di smaltimento delle scorie. Analisi Nell’immagine condivisa si legge: «Ala temperatura media è di 40° 20° in inverno. Eppure ...

