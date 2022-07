Mattioli attacca | De Ligt svenduto | Bremer strapagato | si vede che la Juve non ha più Marotta

davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Mattioli attacca: '#DeLigt svenduto, #Bremer strapagato: si vede che la #Juve non ha più #Marotta' - Pall_Gonfiato : #Mattioli attacca: '#DeLigt svenduto, #Bremer strapagato: si vede che la #Juve non ha più #Marotta' -

Calciomercatonews.com

... secondo il TMO in maniera fallosa: cartellino giallo, Galles chealla morte, fino alla ... Matteo Rubinato (52' Valerio Bizzotto), Giovanni Cenedese, Giulio Marini; Alex(56' Francesco ...E' il mercato della Roma , in entrata come in uscita, al centro delle discussioni su Radio Radio.Marioche va controcorrente su Zaniolo e dice Poi tocca a Roberto Pruzzo De Ligt out, Bremer in: la sentenza spiazza, affare flop - calciomercatonews.com La Juventus saluta de Ligt e accogliere Bremer al centro della difesa bianconera: doppio duro attacco al mercato del club torinese.Passano i giorni e l'Inter si allontana da Dybala, la 'Joya' oggetto di scontro e con il futuro sempre più in bilico ...