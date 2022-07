Mamma per la prima volta a 42 anni: l’amatissima attrice è incinta! (Di giovedì 21 luglio 2022) Mamma per la prima volta a 42 anni: l’amatissima attrice è incinta; primo figlio per la coppia nata nel 2006. Primo figlio in arrivo per una delle attrici più amate ed apprezzate del cinema italiano. La notizia, anticipata dal settimanale Diva e Donna, è stata confermata da fonti vicine all’artista e i fan non potrebbero L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 21 luglio 2022)per laa 42è incinta; primo figlio per la coppia nata nel 2006. Primo figlio in arrivo per una delle attrici più amate ed apprezzate del cinema italiano. La notizia, anticipata dal settimanale Diva e Donna, è stata confermata da fonti vicine all’artista e i fan non potrebbero L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

AndreaVenanzoni : “Cara, il nostro bebè sta per pronunciare le sue prime parole!” “Ma…” “Oddio, che tenero, sta per dire mamma” “Ma…”… - enpaonlus : Mamma gatta e tre gattini abbandonati in un campo a Caponago - Prima Monza - Accolti al rifugio ENPA di via San Dam… - AnnamahAnna : RT @semiramide_it: @PBalabam @signoradellegif Una delle mie figlie l’anno scorso in una casa presa in affitto per le vacanze: “mamma, nell’… - LoveBellaria : RT @PaoloOchi: Ma io mi domando certe persone nel loro cervello cosa hanno .sicuramente della ??????Non dico altro perche' potrei demolirli di… - AliceAgoeFilo : @BlondePorchetta Infatti spero di essere in tempo per iscrivermi al biennio ???????????????? mamma mia, tornare a scuola a… -