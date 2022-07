LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Folorunso record italiano dei 400 hs, ma niente finale. Tecuceanu in semifinale sugli 800 (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 LE PAGELLE DEGLI ITALIANI IN GARA OGGI AYOMIDE Folorunso FIRMA IL record italiano DEI 400 OSTACOLI CATALIN Tecuceanu RIMONTA ALL’ESTERNO E CONQUISTA LA SEMIfinale DEGLI 800 METRI IL RIEPILOGO DELLA SERATA: BIN FENG STUPISCE NEL DISCO, A JERUTO LE SIEPI 4.58: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani alle 2.00 e buona giornata! 4.57: I due ori di giornata vanno al Kazakistan con Norah Jeruto nei 3000 siepi e alla cinese Bing Feng nel lancio del disco 4.55: Non sono mancate le emozioni nella sessione odierna dei Mondiali di Atletica. Buone notizie per l’Italia con il passaggio del turno ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERELE PAGELLE DEGLI ITALIANI IN GARA OGGI AYOMIDEFIRMA ILDEI 400 OSTACOLI CATALINRIMONTA ALL’ESTERNO E CONQUISTA LA SEMIDEGLI 800 METRI IL RIEPILOGO DELLA SERATA: BIN FENG STUPISCE NEL DISCO, A JERUTO LE SIEPI 4.58: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani alle 2.00 e buona giornata! 4.57: I due ori di giornata vanno al Kazakistan con Norah Jeruto nei 3000 siepi e alla cinese Bing Feng nel lancio del disco 4.55: Non sono mancate le emozioni nella sessione odierna deidi. Buone notizie per l’Italia con il passaggio del turno ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: record italiano ma niente finale per Folorunso nei 400 ostacoli! Tecuceanu… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: record italiano ma niente finale per Folorunso nei 400 ostacoli! Tecuceanu… - infoitsport : Mondiali di atletica LIVE Notte con Tecuceanu e le azzurre dei 400 ostacoli - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Tecuceanu debutta sugli 800 Folorunso vuole la finale dei 400 hs -… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Tecuceanu in semifinale col personale negli 800 Folorunso vuole la finale d… -